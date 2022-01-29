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Увеличение нескольких пособий и выплат ждет россиян в 2022 году

Экономика
Увеличение нескольких пособий и выплат ждет россиян в 2022 году
pixabay.com

Москва, 29 января. Многие выплаты вырастут уже с 1 февраля. Одним из них является единовременное пособие при усыновлении детей, напомнила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Получить сумму в размере 156 429 рублей можно при усыновлении ребенка старше семи лет, инвалида и сразу нескольких детей, которые являются кровными родственниками. Еще одна единовременная выплата в размере 19 981 рублей ждет с февраля все российские семьи при рождении первого ребенка.

Жены призывников тоже будут получать пособие. Беременные женщины, состоящие в браке с призывниками, смогут единовременно получить 32 420 рублей, а мама или опекун ребенка — 13 895 рублей, пишет «Прайм».

Максимальное декретное пособие в 2022 году составит 360 164 рублей за 140 дней, а максимальное пособие по уходу за первым ребенком — 31 282 рублей. Вместе с декретными выплатами и ежемесячными пособиями по уходу за ребенком до полутора лет полагается ежемесячное пособие до трех лет.

С 1 февраля на территории России вступают в силу сразу несколько важных нововведений. Они касаются не только пенсионеров и получателей пособий, но также должников и граждан с антителами к COVID-19.

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