HeadHunter: вакансия повелителя пенных напитков стала одной из самых необычных в России

Москва, 29 января. Некоторые работодатели в России предлагают необычные вакансии соискателям. Их список представили аналитики HeadHunter.

Самый большой доход предлагают в Тюмени. Там требуется пивной сомелье, который разбирается в сортах пенных напитков. Ему предлагают от 250 тысяч рублей. А вот повелителю пенных напитков в Архангельске обещают 25-50 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Петербуржцам доступна вакансия дегустатора бургеров и фастфудов. Работнику предстоит посещать кафе и рестораны за счет компании. Зарплата – от 50 тысяч рублей. В Пензе ищут хозяина жизни с возможностью заработка от 70 тысяч рублей. Но что войдет в обязанности, не указано.

Это не единственные интересные вакансии, которые предлагают россиянам. Например, в Красноярске требуется эльф чистоты. Челябинская организация разыскивает фею по корпоративной культуре, а в Москве – хранителя счастья пользователей.

Соискателям из столицы России предлагают еще одну необычную вакансию. Сотруднику компании по продаже бижутерии предстоит осыпать женщин комплиментами ежедневно. Зарплату обещают до 150 тысяч рублей.