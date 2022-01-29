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ПФР: некоторые россияне 1 февраля получат 20 тысяч рублей

Экономика
ПФР: некоторые россияне 1 февраля получат 20 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 января. Россияне смогут с 1 февраля получить единовременное пособие при рождении ребенка в размере 20 473 рублей. Средства полагаются всем семьям без исключения, передает Пенсионный фонд России (ПФР).

Деньги начнут поступать с начала февраля, если члены семьи успели заранее подать заявление в ведомство. Получить выплату может как мать, так и отец ребенка. Подача документов началась в декабре и продолжилась в январе.

Согласно официальным данным, на данный момент размер выплаты составляет около 19 тысяч рублей. В феврале за счет индексации пособие вырастет до 20 тысяч рублей. Увеличится выплата и для жителей районов Крайнего Севера. Сумма будет больше, так как к ней прибавляется районный коэффициент. Увеличение стало возможным благодаря индексации социальных пособий на 8,4%, то есть, на уровень инфляции за прошлый год.

Кроме того, с 1 февраля будет индексированы ежемесячные денежные выплаты для ряда россиян. Сумму выше нормы получат инвалиды, герои Советского Союза и РФ, ветераны боевых действий и другие категории льготников.

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пфр пособия выплаты
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