Вирусолог Нетесов: пятая волна коронавируса может оказаться не последней

Москва, 29 января. Существует вероятность, что за пятой волной коронавируса может последовать очередная, так как патоген еще не исчерпал свою изменчивость. Об этом заявил вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Новый штамм «Омикрон» стремительно распространяется по России. Первые случаи заражения были зафиксированы уже в 74 регионах страны. При распространении мутации вытесняется предыдущий штамм «Дельта». Об этом передает РИА Новости.

«Вполне возможны новые волны. Потому что изменчивость этого коронавируса далеко не исчерпана», — отметил Нетесов.

По мнению вирусолога, пятая волна коронавируса затянется в России на четыре месяца. Связано это с недостаточными темпами вакцинации, а также с низким показателем коллективного иммунитета.