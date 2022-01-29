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Вирусолог Нетесов: пятая волна коронавируса может оказаться не последней

  /   Обновлено: 29 января 2022 04:37
Общество
Вирусолог Нетесов: пятая волна коронавируса может оказаться не последней
pixabay.com  /  WiR_Pixs

Москва, 29 января. Существует вероятность, что за пятой волной коронавируса может последовать очередная, так как патоген еще не исчерпал свою изменчивость. Об этом заявил вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Новый штамм «Омикрон» стремительно распространяется по России. Первые случаи заражения были зафиксированы уже в 74 регионах страны. При распространении мутации вытесняется предыдущий штамм «Дельта». Об этом передает РИА Новости.

«Вполне возможны новые волны. Потому что изменчивость этого коронавируса далеко не исчерпана», — отметил Нетесов.

По мнению вирусолога, пятая волна коронавируса затянется в России на четыре месяца. Связано это с недостаточными темпами вакцинации, а также с низким показателем коллективного иммунитета.

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новая волна коронавирус омикрон
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