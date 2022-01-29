Хозяева коттеджа в Ленобласти отказались общаться с прессой после гибели женщины в проруби

Гатчина, 29 января. Жительница Санкт-Петербурга утонула в проруби во время крещенских купаний недалеко от коттеджа «Хреново поле». Администрация загородного дома на звонки журналистов не отвечает.

Новость о гибели матери двоих детей в покрытой льдом реке шокировала не только жителей России, но и иностранцев. Уже больше недели трагедию активно обсуждают в соцсетях и муссируют в прессе.

СМИ стало известно, что семья приехала отдыхать в один из домов рядом с деревней Выра. Родители с двумя детьми решили устроить крещенские купания в необорудованной проруби, что стало роковой ошибкой.

Корреспондент «Невских Новостей» попытался связаться с хозяевами коттеджа «Хреново поле», но номер абонента оказался недоступен. Тогда журналисты решили наведаться в Гатчинский район, но попасть на территорию загородного дома им так и не удалось.

Тело утонувшей женщины смогли выловить из реки Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области только на девятый день после несчастного случая. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии.