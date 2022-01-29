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Погребинский: «наглость» Нуланд проявила истерическое состояние Госдепа США

  /   Обновлено: 29 января 2022 04:28
Политика
Погребинский: «наглость» Нуланд проявила истерическое состояние Госдепа США
Федеральное агентство новостей

Киев, 29 января. Обращение госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд к властям Китая оказать давление на Россию говорит о том, что Госдеп пребывает в состоянии истерии. На это обратил внимание киевский политолог Михаил Погребинский.

Заявление Нуланд вызвало смех у основателя и директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Позиция госсекретаря США по вопросу Украины обнажила всю наглость Вашингтона в целом, отметил политолог.

«Мы привыкли к тому, что эта наглая женщина, которая посылает ЕС на три (в англ. транскрипции на четыре — Прим. ФАН) буквы, регулярно угрожает России. Но чтобы Китаю — в первый раз», — написал Погребинский в своем Telegram-канале.

Кроме того, слова Нуланд разочаровали политолога, так как он полагал, что столь высокопоставленная фигура получше разбирается в политике. Чтобы подчеркнуть степень своего огорчения, Погребинский сравнил Нуланд с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки, которая прославилась нелепыми выступлениями на брифингах.

«Представьте себе, как председатель Си звонит Путину и "склоняет" его не обижать Украину, надо быть Псаки», — иронично добавил политолог.

Вся эта ситуация говорит об одном — Госдеп США пребывает в истерическом состоянии, уверен Погребинский. По мнению эксперта, нескрываемая паника Вашингтона объясняется тем, что американские власти не понимают, какие действия может предпринять Москва в ответ на агрессивную риторику Запада.

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