Эксперт по ремонту Вершинин перечислил правила установки звукоизоляции в квартире

Москва, 29 января. Шумо- и звукоизоляцию необходимо устанавливать в квартире во время ремонта жилья. Каким еще правилам следовать, чтобы не пришлось переделывать, рассказал мастер онлайн-сервиса «Профи.ру» Михаил Вершинин.

Звукоизоляция способна заглушать телевизор, собачий и громкие разговоры, а шумоизоляция действует на падение предметов, топот и хлопанье дверей, объяснил специалист. Так, для стен рекомендуется использовать древесноволокнистые плиты с базальтовой или минеральной ватой. Материал должен включать как минимум два слоя плотностью не менее 20 килограмм на кубометр. Особенно важно соблюдать технологию установки, передает РИА Новости.

«Важно, чтобы при установке профилей на стены между ними не было никаких трещин и зазоров. Решается эта проблема с помощью звукоизоляционного герметика. Потолочные элементы обязательно нужно устанавливать на виброподвесы, при этом важно, чтобы при их установке все мокрые работы в квартире были завершены, поскольку материал не терпит сырости», — объяснил Вершинин.

Иногда, добавил эксперт сети гипермаркетов OBI Вадим Возный, при ремонте уделяется внимание лишь стенам. Однако правильным будет покрыть потолок и пол, потому что основная часть шумов поступает между этажами.

Ремонт является энергозатратным и долгим процессом. Согласно опросу, мысль о предстоящей переделке квартиры пугает 86% россиян.