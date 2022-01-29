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Politico: Зеленский заподозрил США в намеренном нагнетании ситуации вокруг Украины

Политика
Politico: Зеленский заподозрил США в намеренном нагнетании ситуации вокруг Украины
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Вашингтон, 29 января. Президент Украины Владимир Зеленский стал подозревать, что власти США целенаправленно нагнетают обстановку вокруг страны, чтобы добиться выгодных для Вашингтона договоренностей с Москвой. Об этом сообщает издание Politico.

Авторы статьи обратили внимание, что еще в ноябре прошлого года украинский лидер «бил тревогу так, что громче некуда». Например, тогда же Зеленский сделал сенсационное заявление о «готовящемся» на Украине госперевороте, который так и не состоялся.

Однако в последние дни «слуга народа» заметно «сдал» позиции. Напротив, он все больше старается создать впечатление абсолютного спокойствия и заверяет своих союзников, в числе которых президент США Джо Байден, что так называемая «российская угроза» не так страшна, как ее «малюют» в СМИ.

Politico со ссылкой на источники, близкие к Зеленскому, пишет, что сейчас украинский лидер все больше раздражается от активной деятельности Соединенных Штатов. В частности, киевский истеблишмент считает, что разрешение Госдепа американским дипломатам покинуть Киев было преждевременным и безосновательным. Этот шаг посеял панику среди простых людей и инвесторов. На фоне всего этого Зеленского тревожит, что Белый дом и Кремль достигнут определенных соглашений, которые не устроят Киев.

Накануне президент Украины пожаловался, что политические игры западных политиков и отдельных СМИ дестабилизируют экономическую обстановку в стране. По словам Зеленского, алармистская риторика Запада уже обошлась Киеву в 4 млрд долларов — столько потребуется на стабилизацию финансово-экономической ситуации на Украине.

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