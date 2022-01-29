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Более 20 снегоуборочных машин поступило в Салехард

Общество
Более 20 снегоуборочных машин поступило в Салехард
vodokanal.spb.ru  /  Пресс-служба ГУП &quot;Водоканал Санкт-Петербурга&quot;

Салехард, 29 января. Новые самосвалы, бульдозеры и погрузчики для уборки снега доставили в Салехард. Новую спецтехнику осмотрел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на базе АО «Салехарддорстрой».

Всего в январе 2022 года в столицу Ямала поступило 26 снегоуборочных машин. За прошлый год для региона закупили 61 единицу транспорта. Как отметил губернатор Артюхов, в ЯНАО стартовала программа по обновлению коммунальной техники, пишет «Ямал-Медиа».

«Это значительный рост вооруженности наших предприятий. Зима у нас длинная, поэтому все должно работать как часы. На этом не будем останавливаться, в дальнейшем тоже планируем усиление. За несколько лет забудем проблему изношенной техники», — рассказал Артюхов.

Кроме коммунальной техники планируется обновление автобусного парка. Власти ЯНАО закупили 61 новый транспорт. Они прибудут в Ноябрьск и другие районы. Большинство из них будут работать на газомоторном топливе.

Ямала-Ненецкий автономный округ вошел в число лидеров экономически успешных регионов страны. Исследование провели эксперты Фонда развития гражданского общества. В первую тройку кроме ЯНАО попали Москва и ХМАО.

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самосвал артюхов снегоуборочная техника
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