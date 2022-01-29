Москва требует объяснений от Оттавы из-за статьи о подготовке неонацистов на Украине

Москва, 29 января. Руководство России требует объяснений от Канады из-за статьи о подготовке вооруженных формирований нацистов на Украине. Об этом сообщил посол Москвы в Оттаве Олег Степанов.

В ряде канадских СМИ появилась информация, что ВС страны проводили военную подготовку запрещенных в России террористических организаций. Тренировка членов украинских неонационалистических группировок проходила по армейской программе Unifier («Объединитель»). В связи с этим Москва требует объяснений от Оттавы.

«Канадские СМИ в течение нескольких последних месяцев сообщали о том, что, как выяснилось, в рамках операции Unifier десятки, если не сотни бойцов праворадикальных неонацистских формирований... негласно прошли подготовку в рамках этой операции. И канадские журналисты задались вопросом, почему, собственно говоря, люди, которые носят свастики, вдруг в своих социальных сетях говорят, что их подготовили канадцы в рамках операции Unifier», — сообщил Степанов.

Страны Запада продолжают поддерживать милитаристские настроения на Украине и агрессивную риторику ее руководства. Показательным в этом случае является факт доставки очередного груза военного назначения из Вашингтона в Киев. При этом министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что это лишь четвертый из 45 конвоев.