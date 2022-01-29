Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 04:51
04:44
Происшествия
Ребенок получил травму головы в массовом ДТП в пригороде Петербурга
04:37
Общество
Вирусолог Нетесов: пятая волна коронавируса может оказаться не последней
04:29
Происшествия
Хозяева коттеджа в Ленобласти отказались общаться с прессой после гибели женщины в проруби
04:28
Политика
Погребинский: «наглость» Нуланд проявила истерическое состояние Госдепа США
04:25
Общество
Эксперт по ремонту Вершинин перечислил правила установки звукоизоляции в квартире
04:22
Политика
Politico: Зеленский заподозрил США в намеренном нагнетании ситуации вокруг Украины
04:21
Общество
Вильфанд: москвичей ждет низкое атмосферное давление в последние дни января
04:20
Общество
Более 20 снегоуборочных машин поступило в Салехард
04:00
Экономика
Долги, лекарства и кредиты: от каких еще расходов освободят некоторых россиян в 2022 году
03:59
Политика
Москва требует объяснений от Оттавы из-за статьи о подготовке неонацистов на Украине
Все новости

Ксения Собчак привезла из Аргентины страшное «пингвинье проклятье»

  /   Обновлено: 29 января 2022 03:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак привезла из Аргентины страшное «пингвинье проклятье»
Prt Scr youtube.com  /  Осторожно: Собчак

Москва, 29 января. Телеведущую Ксению Собчак после отдыха в Аргентине преследует «страшное пингвинье проклятье». На это журналистка пожаловалась в своих социальных сетях.

Светская львица поддалась веянию моды и приобрела пуховик за 180 тысяч рублей. Однако обновка довольно странно села на Собчак — та стала напоминать пингвина.

«Я Ксения Собчак, и я — жертва моды. Купила "модный" пуховик Rick Owens, такой же был недавно на обложке Вога (журнала Vogue — Прим. ФАН), ну это же разрыв. С валенками так вообще — комплект мечты. Или, может, на мне теперь лежит страшное пингвинье проклятие, и я незаметно превращаюсь в своих любимцев?» — задалась вопросом Собчак.

Текст она сопроводила красноречивой фотографией. На ней звезда запечатлена в белом громоздком пуховике без рукавов и в валенках. Пользователи Сети оценили шутку Собчак и решили предложить свои варианты ассоциаций.

Ксения Собчак привезла из Аргентины страшное «пингвинье проклятье»
Pr Scr instagram.com / @xenia_sobchak

«Баба на чайнике сразу представилась», — написал комментатор.

«Я думала, это палатка. В принципе, в нем можно жить», — заметил юзер.

«Стоило так худеть, когда есть такие пуховики», — отметил пользователь Сети.

Ксения Собчак ранее посетила пингвиний остров и примерила на себя роль антарктических животных. Она призналась, что за 1,5 часа экскурсии полностью изучила повадки этих птиц.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Ксения Собчак привезла из Аргентины страшное «пингвинье проклятье»
собчак пингвин проклятье
Комментировать