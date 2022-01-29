Ксения Собчак привезла из Аргентины страшное «пингвинье проклятье»

Москва, 29 января. Телеведущую Ксению Собчак после отдыха в Аргентине преследует «страшное пингвинье проклятье». На это журналистка пожаловалась в своих социальных сетях.

Светская львица поддалась веянию моды и приобрела пуховик за 180 тысяч рублей. Однако обновка довольно странно села на Собчак — та стала напоминать пингвина.

«Я Ксения Собчак, и я — жертва моды. Купила "модный" пуховик Rick Owens, такой же был недавно на обложке Вога (журнала Vogue — Прим. ФАН), ну это же разрыв. С валенками так вообще — комплект мечты. Или, может, на мне теперь лежит страшное пингвинье проклятие, и я незаметно превращаюсь в своих любимцев?» — задалась вопросом Собчак.

Текст она сопроводила красноречивой фотографией. На ней звезда запечатлена в белом громоздком пуховике без рукавов и в валенках. Пользователи Сети оценили шутку Собчак и решили предложить свои варианты ассоциаций.

Pr Scr instagram.com / @xenia_sobchak

«Баба на чайнике сразу представилась», — написал комментатор.

«Я думала, это палатка. В принципе, в нем можно жить», — заметил юзер.

«Стоило так худеть, когда есть такие пуховики», — отметил пользователь Сети.

Ксения Собчак ранее посетила пингвиний остров и примерила на себя роль антарктических животных. Она призналась, что за 1,5 часа экскурсии полностью изучила повадки этих птиц.