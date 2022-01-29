«Ъ»: лимит льготной программы семейной ипотеки израсходован почти наполовину

Москва, 29 января. Объем выдач по программе семейной ипотеки в декабре прошлого года превысил 90 млрд руб. Теперь программа считается лидером по популярности среди всех предложений, которые сделало государство.

В прошлом году программа была расширена на семьи с одним ребенком. Льгота пользуется популярностью не только из-за высокого максимального лимита, но и на фоне низкой ставки. По словам экспертов, есть вероятность, что значительные объемы выдач по этой программе сохранятся и в этом году. На данный момент лимит израсходован менее чем на 50%, передает «Коммерсантъ».

Общий объем предоставленных кредитов по этой программе в декабре 2021 года достиг 92 млрд руб., превысив показатель ноября в 1,6 раза. Пока неизвестно, на каком уровне в последующие месяцы закрепятся выдачи. Однако существует шанс, что он также будет варьироваться на отметке 90 млрд руб.

Изначально программа семейной ипотеки была запущена в 2018 году. Тогда она распространялась только на семьи, в которых воспитываются два и более ребенка. В прошлом году программа была расширена и это привело к увеличению спроса. Ипотеку можно взять на сумму до 12 млн руб. Ставка — шесть процентов годовых.

Недавно сообщалось, что участникам этой программы доступно 80% выставленных на продажу квартир в новостройках России. На текущий момент для получения такой ипотеки стоимость недвижимости должна составлять 7,1 млн руб. в регионах и 14,1 млн руб. в Москве.