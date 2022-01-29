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Финансист Шибанов спрогнозировал спад цен на продукты в 2022 году

  /   Обновлено: 29 января 2022 03:40
Общество
Финансист Шибанов спрогнозировал спад цен на продукты в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 января. Центробанк надеется вернуться к показателям инфляции в рамках четырех процентов в 2022 году. В связи с этим можно надеяться, что цены на часть товаров начнут снижаться.

Инфляция в 2021 году продемонстрировала резкий рост, достигнув 8,4 процента. Сейчас регулятор делает все возможное, чтобы вернуть показатели в норму. В случае успеха многие товары, включая продукты, могут подешеветь.

«Скорее всего, какие-то товары точно подешевеют, но уверенно сказать об этом начале года достаточно сложно», — заявил глава Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов в беседе с «Праймом».

Шибанов отметил, что хороший урожай свеклы и пшеницы может поспособствовать снижению цен на некоторые продукты. Что касается импортируемых товаров, то здесь строить прогнозы пока рано. Центробанк предпринимает действия по укреплению рубля для снижения издержек импортеров, однако это не гарантирует снижение цен.

В феврале россиян ждет повышение цен на газированные напитки, фруктовые соки и кофе. Такими планами с отечественными ретейлерами ранее поделились крупные производители, в числе которых Coca-Сola, PepsiCo, «Сады Придонья», «Шишкин лес» и «Якобс».

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