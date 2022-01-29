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Тренд на нестандартное пиво небольших компаний продолжает укрепляться в России

Экономика
Тренд на нестандартное пиво небольших компаний продолжает укрепляться в России
pxhere.com  /  PxHere

Москва, 29 января. Спрос на пиво в прошлом году продолжил свой рост. Больше всего россиян стали интересовать нестандартные хмельные напитки, продажи которых увеличились на 12,75%.

Драйвером рынка стали пивные напитки, которые содержат непривычные для этого продукта ингредиенты. В составе кроме солода, хмеля и пивных дрожжей могут быть фрукты, ягоды и даже соки. Спрос на такое пиво увеличился до 88,42 млн дал. При этом продажи традиционного пива снизились на 0,7%, до 665,5 млн дал, передает «Коммерсантъ».

Специалисты отмечают, что покупателям наскучил традиционный солодовый продукт. При выборе напитка они отдают предпочтению вкусовому пиву или крафту. Такие товары, как правило, стоят дороже на 100 и более рублей.

Покупатели также выбирают напитки известных на весь мир марок. Такое пиво можно найти в любом российском супермаркете. Однако некоторые все же замечают продукты небольших местных компаний. Так, свои пивоварни есть в Калининграде, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах РФ.

Недавно авторы болгарского издания «Факти» отметили некоторые положительные свойства пива. По их мнению, напиток, безусловно, негативно влияет на здоровье, но в умеренных количествах может стимулировать мыслительные процессы.

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