Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 04:51
04:44
Происшествия
Ребенок получил травму головы в массовом ДТП в пригороде Петербурга
04:37
Общество
Вирусолог Нетесов: пятая волна коронавируса может оказаться не последней
04:29
Происшествия
Хозяева коттеджа в Ленобласти отказались общаться с прессой после гибели женщины в проруби
04:28
Политика
Погребинский: «наглость» Нуланд проявила истерическое состояние Госдепа США
04:25
Общество
Эксперт по ремонту Вершинин перечислил правила установки звукоизоляции в квартире
04:22
Политика
Politico: Зеленский заподозрил США в намеренном нагнетании ситуации вокруг Украины
04:21
Общество
Вильфанд: москвичей ждет низкое атмосферное давление в последние дни января
04:20
Общество
Более 20 снегоуборочных машин поступило в Салехард
04:00
Экономика
Долги, лекарства и кредиты: от каких еще расходов освободят некоторых россиян в 2022 году
03:59
Политика
Москва требует объяснений от Оттавы из-за статьи о подготовке неонацистов на Украине
Все новости

Пользователи Сети осудили погибшую в Крещение женщину за прыжок в прорубь

  /   Обновлено: 29 января 2022 03:12
Происшествия
Пользователи Сети осудили погибшую в Крещение женщину за прыжок в прорубь
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 29 января. Жительнице Санкт-Петербурга, которая утонула в проруби, не следовало прыгать в ледяную воду, достаточно бы было просто умыться водой. Об этом порассуждали российские пользователи интернета в соцсетях.

Обсуждение гибели женщины во время крещенских купаний в Ленобласти не утихает уже больше недели. В истории ежедневно появляются новые подробности. Накануне водолазам наконец-то удалось обнаружить в реке тело погибшей.

Несчастный случай шокировал всю Россию, многие знаменитости и блогеры высказались о произошедшем. Однако взгляды на трагедию у всех разные. Одни осуждают женщину и ее семью за купание в необорудованной проруби, другие соболезнуют.

«Ради чего эти жертвы? Достаточно было попросить у господа прощения и умыться водой. Не понимаю этот цирк с купанием, так наигранно и бессмысленно. Теперь дети травмированными остались без матери», — написал пользователь Сети.

«Это ее место перезагрузки. Жаль детей, травма на всю жизнь, многим урок!» — констатировал юзер.

«Упокой душу, этой женщины. Дай сил близким пережить этот кошмар», — пожелал пользователь интернета.

«Какая нелепая смерть», — заметил комментатор.

Поисками тела женщины на протяжении девяти дней занимались почти 100 человек. Труп удалось найти в километре от места происшествия. Супруг погибшей опознал ее. Сейчас следователи разбираются в деталях трагедии.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Пользователи Сети осудили погибшую в Крещение женщину за прыжок в прорубь
крещение гибель женщина прорубь
Комментировать