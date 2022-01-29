Пользователи Сети осудили погибшую в Крещение женщину за прыжок в прорубь

Москва, 29 января. Жительнице Санкт-Петербурга, которая утонула в проруби, не следовало прыгать в ледяную воду, достаточно бы было просто умыться водой. Об этом порассуждали российские пользователи интернета в соцсетях.

Обсуждение гибели женщины во время крещенских купаний в Ленобласти не утихает уже больше недели. В истории ежедневно появляются новые подробности. Накануне водолазам наконец-то удалось обнаружить в реке тело погибшей.

Несчастный случай шокировал всю Россию, многие знаменитости и блогеры высказались о произошедшем. Однако взгляды на трагедию у всех разные. Одни осуждают женщину и ее семью за купание в необорудованной проруби, другие соболезнуют.

«Ради чего эти жертвы? Достаточно было попросить у господа прощения и умыться водой. Не понимаю этот цирк с купанием, так наигранно и бессмысленно. Теперь дети травмированными остались без матери», — написал пользователь Сети.

«Это ее место перезагрузки. Жаль детей, травма на всю жизнь, многим урок!» — констатировал юзер.

«Упокой душу, этой женщины. Дай сил близким пережить этот кошмар», — пожелал пользователь интернета.

«Какая нелепая смерть», — заметил комментатор.

Поисками тела женщины на протяжении девяти дней занимались почти 100 человек. Труп удалось найти в километре от места происшествия. Супруг погибшей опознал ее. Сейчас следователи разбираются в деталях трагедии.