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Байден намерен отправить в Восточную Европу «немного» военных США

Политика
Байден намерен отправить в Восточную Европу «немного» военных США
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 29 января. Часть военнослужащих Соединенных Штатов в ближайшее время может отправиться на усиление в Восточную Европу. Об этом рассказал президент США Джо Байден.

Американский лидер не уточнил сколько именно солдат будет переброшено, заявив что их будет «немного». Военнослужащие должны будут укрепить позиции стран-союзниц США в Восточной Европе.

«Я отправлю войска США в Восточную Европу, в (или он, возможно, сказал "и") страны НАТО в ближайшее время. Немного», — сообщил Байден.

Недавно госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во время встречи дипломаты обсудили гарантии безопасности государств. Саммит глав внешнеполитических ведомств продлился около полутора часов в закрытом формате.

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