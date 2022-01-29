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Одноклубник Кокорина и лучший бомбардир Серии А Влахович перешел в «Ювентус»

Спорт
Одноклубник Кокорина и лучший бомбардир Серии А Влахович перешел в «Ювентус»
Global Look Press  /  Claudio Giovannini/Keystone Press Agency

Турин, 29 января. Туринский «Ювентус» купил у «Фиорентины» нападающего Душана Влаховича, который на данный момент делит первую строчку в списке бомбардиров чемпионата Италии с форвардом «Лацио» Чиро Иммобиле.

Информация о переходе 22-летнего сербского нападающего опубликована в официальном Twitter-аккаунте клуба. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро и будет выплачена «Фиорентине» в течение трех лет. Соглашение Влаховича с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Форвард играл за «фиалок» с 2018 года. Перед этим он выступал у себя на родине за «Партизан». Влаховичем также интересовался ряд клубов из других ведущих европейских чемпионатов, однако футболист отклонил эти предложения

Между фанатскими группировками «Фиорентины» и «Ювентуса» напряженные отношения, поэтому тиффози клуба из Флоренции максимально негативно встретили переход Влаховича в стан соперника, вывесив баннер с угрозой в адрес футболиста. После этого инцидента правоохранительные органы взяли под охрану дом сербского нападающего.

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