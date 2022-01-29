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Советник Зеленского Устенко: Украина потратила 1,5 млрд долларов для стабилизации гривны

  /   Обновлено: 29 января 2022 02:52
Экономика
Советник Зеленского Устенко: Украина потратила 1,5 млрд долларов для стабилизации гривны
Федеральное агентство новостей

Киев, 29 января. Власти Украины потратили около 1,5 млрд долларов для того, чтобы стабилизировать курс гривны. Об этом рассказал советник президента страны Олег Устенко.

Политик сообщил, что средства для удержания курса валюты были взяты из золотовалютного запаса Национального банка Украины (НБУ). Подобные действия государства являются нормой во время кризисных ситуаций, считает Устенко.

«И хотя текущий уровень резервов составляет около 30 миллиарда долларов, что соответствует четырем месяцам украинского импорта, быстрое их пополнение было бы крайне желательно», — сообщил политик.

Многочисленные экономические проблемы продолжают преследовать Украину. Так, недавно на одном из аукционов в Киеве стоимость дров взлетела на 602 процента. Причиной повышения цен стал энергетический кризис в стране.

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