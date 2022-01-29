Юрист Краснянская перечислила неочевидные причины снижения зарплат у россиян в январе

Москва, 29 января. Заработная плата за январь может быть снижена только в том случае, если сотрудник брал отпуск. Об этом сообщила глава HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

Также урезание заработной платы может произойти в случае, если работник уходил на больничный. Тогда бухгалтерия рассчитывает выплату опираясь на средний заработок за два года. В случае с отпуском за основу берется зарплата за прошедший год.

«Если вы получаете оклад, который устанавливается, исходя из норм рабочего времени, сумма его не изменится, даже если фактически вы отработали меньше. Нормы рабочего времени меняются, исходя из трудового календаря», — сообщила Краснянская.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти России намерены сократить разницу в зарплатах между регионами и ввести единый коэффициент. Изменения затронут в первую очередь госслужащих с самыми низкими доходами.