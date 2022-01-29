Кедми за 60 секунд объяснил, почему соседи России и Китая продались США

Москва, 29 января. Соседние с Россией и Китаем страны в последние годы активно «переориентируются» на Запад. Этот феномен кратко объяснил израильский политолог Яков Кедми.

Эксперт уверен, что на самом деле все просто. Близкие к Москве и Пекину страны обратились лицом к далекому Вашингтону из-за денег. Они уверены, что американское государство «заплатит им больше».

Сейчас США являются одной из самых богатых стран мира. Из этого делается вывод, что у них есть средства для выплаты «зарплаты» за «союз». При этом восточноевропейские страны не стремятся к независимости. Наоборот, они пытаются найти более богатого «папочку», чтобы попасть под его влияние.

«Они говорят: "Америка нам заплатит больше". Идет обычный базар или обычная международная политическая проституция», — сказал Яков Кедми в эфире YouTube-канала Metametrica.

На данный момент продались Европе страны Прибалтики. Близка к этому и Украина. Пока Киев не может определиться, к кому именно примкнуть — к США или Европе. Грузия и вовсе пыталась продаться кому угодно по принципу «ну возьмите меня».

При этом пользователи Сети уверены, что самим США обуза в виде неблагополучной Украины не нужна. По их мнению, Вашингтон бросил Киев и наглядно продемонстрировал это политикой в отношении России.