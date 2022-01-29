Экс-спортдиректор «Зенита» Чинквини извинился перед «Фиорентиной» за «напуганного» Кокорина

Флоренция, 29 января. Российский футболист «Фиорентины» Александр Кокорин стал напуганным и растерянным после перехода в итальянский клуб. Такое заявление сделал экс-спортивный директор петербургского «Зенита» Оресте Чинквини.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе 2021, до этого футболист представлял цвета московского «Спартака». В нынешнем сезоне форвард провел пять матчей в футболке фиалок, не отличившись результативными действиями.

«Извините за россиянина. Я и все, кто его поддерживал, встретили другого игрока. Теперь он напуганный и растерянный. Чувствую себя немного ответственным за его переход, и мне жаль "Фиорентину"», — привело слова Чинквини издание Fiorentina News со ссылкой на эфир Radio Toscana.

Три недели назад Александр Кокорин вышел на поле в матче Серии А «Фиорентина» — «Торино». Тот матч фиалки проиграли с разгромным счетом 0:4, дубль оформил хорват Йосип Брекало.