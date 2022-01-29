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Евросоюз начал поиски альтернативного источника газа из-за возможных санкций России

  /   Обновлено: 29 января 2022 02:33
Политика
Евросоюз начал поиски альтернативного источника газа из-за возможных санкций России
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 29 января. Европейская комиссия (ЕК) собирается в начале февраля провести переговоры с Азербайджаном для обсуждения возможности увелечения поставок газа в страны ЕС. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источник в ЕК.

По данным издания, комиссар по энергетике в ЕК Кадри Симсон опасается, что Россия может сократить поставки газа в Европу. Это может быть связано с ответными мерами на санкции Запада в случае обострения ситуации на Украине. Один из источников газеты сообщил, что Евросоюз также ищет поставщика среди азиатских стран.

«ЕС планирует отправить делегацию в Азербайджан в надежде организовать поставки газа при экстренной ситуации», — говорится в публикации.

Экономический аналитик Матвей Зорин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, чем может обернуться «газовый» пакет санкций против России. По его словам, госкомпании США, являющиеся держателями акций «Газпрома», могут потерять свои сбережения.

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