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Пакуйте чемоданы: украинские чиновники получили памятку с советом бежать из страны

Политика
Пакуйте чемоданы: украинские чиновники получили памятку с советом бежать из страны
pixabay.com/PD

Киев, 29 января. Украинские чиновники получили очередные памятки с правилами поведения во время военных действий. Пользователи Сети высмеяли «вредные советы».

Памятка состоит из двух небольших страничек. Однако информации в ней немного — основная рекомендация сводится к советам по сбору рюкзака для возможной эвакуации из страны, передает Telegram-канал «Украинский формат».

«Украинским чиновникам в пятницу снова выдали памятки, шоб знали, как вести себя во время войны. Главное — пакуйте чемоданы и сваливайте», — иронично отметили авторы канала.

Управляющим лицам посоветовали взять с собой паспорт, деньги, зарядки для электронных и мобильных устройств, теплую одежду, посуду, воду, аптечку и мелочи в виде иголки с ниткой, блокнота, компаса и набора инструментов. Все эти вещи рекомендуют сложить в походный рюкзак и поставить его на видное место, чтобы во время военного конфликта быстро ретироваться из страны.

Украинские власти вот уже несколько месяцев раздувают слухи о «скором вооруженном конфликте» с Россией. Неподкрепленные доказательствами новости пугают обычных жителей страны, которые не хотят войны с соседним государством. Украинцы массово скупают гречку и консервы, пытаются узнать информацию у своих российских родственников и критикуют руководство. При этом Россия неоднократно заявляла о своей мирной позиции по отношению к Украине. На протяжении всего постмайданного периода Москва демонстрировала, что не собирается воевать против Киева.

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украина конфликт памятка
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