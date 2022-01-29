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Эксперт по безопасности Анисеня посоветовал использовать биометрию для защиты смартфона

Технологии
Эксперт по безопасности Анисеня посоветовал использовать биометрию для защиты смартфона
unsplash.com  /  freestocks

Москва, 29 января. Для максимальной защиты данных, хранящихся на смартфоне, необходимо использовать стойкий пароль или пин-код, а также биометрию. Об этом рассказал руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня.

Как отметил эксперт, одними из наиболее надежных вариантов защиты устройства являются графический код и пин-код. По словам Анисеня, главным преимуществом такого варианта пароля над биометрией является возможность его смены. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

«Самым надежным является стойкий пароль, он подходит даже для параноиков. Стойкий пароль — это тот, который состоит минимум из восьми букв верхнего и нижнего регистра, не менее одной цифры и спецсимвола», — добавил Анисеня.

Он подчеркнул, что сам по себе вход по биометрии является безопасным вариантом. Однако, как отметил Анисеня, существует риск, что злоумышленники используют пальцы жертвы для разблокировки смартфона.

Вместе с этим опасность может представлять также и скачивание приложений из ненадежных источников. Как сообщила IT-эксперт Екатерина Рудая, лучше устанавливать ПО только из официальных магазинов.

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безопасность персональные данные смартфон биометрия защита данных
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