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Социолог Александров посоветовал девятилетней студентке МГУ Тепляковой вернуться в школу

Общество
Социолог Александров посоветовал девятилетней студентке МГУ Тепляковой вернуться в школу
wikipedia.org  /  I.s.kopytov / CC BY-SA 4.0

Москва, 29 января. Алиса Теплякова, в восемь лет поступившая на факультет психологии в МГУ, должна вернуться в школу и «пройти определенные моменты этой жизни». Об этом заявил профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров.

Тепляковой еще рано учиться в университете, так как интересы девочки со временем могут кардинально измениться. Всего через несколько лет ее может перестать увлекать психология, передает «Московский комсомолец».

«Она могла бы вернуться в какую-то хорошую школу. И неважно, что она сдала ЕГЭ. В Москве много хороших частных школ, и я бы на их месте сказал бы: давайте девочка у нас поучится, давайте посмотрим», — заявил Александров.

Социолог добавил, что Тепляковой необходимо общаться со сверстниками и овладевать определенными навыками. За время обучения в старших классах она станет самостоятельной и сможет пройти важные для каждого человека жизненные этапы.

Член СПЧ и по совместительству завкафедрой психологии личности психфака МГУ Александр Асмолов ранее заявил, что преподаватели не намерены разрабатывать индивидуальную программу обучения девятилетней Алисы Тепляковой. Существующий же план не соответствует личностной зрелости ребенка.

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мгу школа алиса теплякова
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