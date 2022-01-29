Социолог Александров посоветовал девятилетней студентке МГУ Тепляковой вернуться в школу

Москва, 29 января. Алиса Теплякова, в восемь лет поступившая на факультет психологии в МГУ, должна вернуться в школу и «пройти определенные моменты этой жизни». Об этом заявил профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров.

Тепляковой еще рано учиться в университете, так как интересы девочки со временем могут кардинально измениться. Всего через несколько лет ее может перестать увлекать психология, передает «Московский комсомолец».

«Она могла бы вернуться в какую-то хорошую школу. И неважно, что она сдала ЕГЭ. В Москве много хороших частных школ, и я бы на их месте сказал бы: давайте девочка у нас поучится, давайте посмотрим», — заявил Александров.

Социолог добавил, что Тепляковой необходимо общаться со сверстниками и овладевать определенными навыками. За время обучения в старших классах она станет самостоятельной и сможет пройти важные для каждого человека жизненные этапы.

Член СПЧ и по совместительству завкафедрой психологии личности психфака МГУ Александр Асмолов ранее заявил, что преподаватели не намерены разрабатывать индивидуальную программу обучения девятилетней Алисы Тепляковой. Существующий же план не соответствует личностной зрелости ребенка.