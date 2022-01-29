МИД Великобритании может объявить о новых санкциях в отношении России 31 января

Лондон, 29 января. Министерство иностранных дел Великобритании намерено сделать заявление по поводу готовящихся антироссийских санкций в ближайший понедельник из-за ситуации вокруг Украины. Об этом рассказал источник в британском правительстве.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс недавно заявила о разработке законопроекта по ужесточению санкций против Москвы. По ее словам, они ударят по физическим лицам и финансовым структурам, а ограничения будут введены после консультаций с ЕС и США.

«Ожидается, что Форин-офис объявит об ужесточении санкционного режима в понедельник в парламенте, чтобы Великобритания могла ударить по стратегическим и финансовым интересам России», — сообщил источник.

Европа и США опасаются, что новые санкции могут сработать в обратном направлении. Чтобы этого не произошло, Власти Соединенных Штатов провели переговоры с крупными банками страны на тему возможных последствий после введения рестрикций, пишет Boomberg.