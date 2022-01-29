Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 03:20
03:15
Экономика
Тренд на нестандартное пиво небольших компаний продолжает укрепляться в России
03:12
Происшествия
Пользователи Сети осудили погибшую в Крещение женщину за прыжок в прорубь
03:09
Общество
Forbes посоветовал десять эффективных способов избавиться от боли в горле
03:04
Политика
Байден намерен отправить в Восточную Европу «немного» военных США
03:01
Спорт
Одноклубник Кокорина и лучший бомбардир Серии А Влахович перешел в «Ювентус»
02:58
Общество
Ученый Дурманов перечислил сценарии развития пандемии после появления «злобного суперштамма»
02:52
Экономика
Советник Зеленского Устенко: Украина потратила 1,5 млрд долларов для стабилизации гривны
02:51
Общество
Юрист Краснянская перечислила неочевидные причины снижения зарплат у россиян в январе
02:47
Политика
Кедми за 60 секунд объяснил, почему соседи России и Китая продались США
02:33
Спорт
Экс-спортдиректор «Зенита» Чинквини извинился перед «Фиорентиной» за «напуганного» Кокорина
Все новости

МИД Великобритании может объявить о новых санкциях в отношении России 31 января

  /   Обновлено: 29 января 2022 02:14
Политика
МИД Великобритании может объявить о новых санкциях в отношении России 31 января
wikipedia.org  /  UK Government / OGL 2

Лондон, 29 января. Министерство иностранных дел Великобритании намерено сделать заявление по поводу готовящихся антироссийских санкций в ближайший понедельник из-за ситуации вокруг Украины. Об этом рассказал источник в британском правительстве.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс недавно заявила о разработке законопроекта по ужесточению санкций против Москвы. По ее словам, они ударят по физическим лицам и финансовым структурам, а ограничения будут введены после консультаций с ЕС и США.

«Ожидается, что Форин-офис объявит об ужесточении санкционного режима в понедельник в парламенте, чтобы Великобритания могла ударить по стратегическим и финансовым интересам России», — сообщил источник.

Европа и США опасаются, что новые санкции могут сработать в обратном направлении. Чтобы этого не произошло, Власти Соединенных Штатов провели переговоры с крупными банками страны на тему возможных последствий после введения рестрикций, пишет Boomberg.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД Великобритании может объявить о новых санкциях в отношении России 31 января
санкции великобритания лиз трасс
Комментировать