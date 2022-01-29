Омбудсмен Рады Денисова: украинские рыбаки были задержаны в Черном море

Киев, 29 января. Пограничная служба России взяла под арест рыбаков из Украины в акватории Черного моря. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По словам омбудсмена, рыбаки вышли в море из порта Геническа в Херсонской области, но из-за поломки двигателя судно легло в дрейф и его прибило к берегу Крыма. В связи с задержанием граждан Украины Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой и попросила вмешаться в ситуацию.

«По предварительной информации, на судне отказал двигатель, и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники в акватории Черного моря», — сообщила Денисова.

Недавно сотрудники Пограничной службы ФСБ России взяли под стражу четверых нелегальных мигрантов в Ленинградской области. Приезжие сообщили, что едут транзитом через РФ в страны Европы.