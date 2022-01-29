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Борис Джонсон позвонит Владимиру Путину перед поездкой в Европу

Политика
Борис Джонсон позвонит Владимиру Путину перед поездкой в Европу
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 29 января. Британский премьер-министр Борис Джонсон проведет телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщили представители главы Кабмина Великобритании. На следующей неделе политик отправится в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Ранее Джонсон заявил о своих планах обсудить с Путиным украинский кризис. В среду, 26 января, в Кремле отметили, что Лондон не посылал официального запроса на проведение телефонной беседы с участием премьера Великобритании и президента России. На тот момент понимание о подобном диалоге отсутствовало.

«Премьер-министр намерен форсировать дипломатические усилия и усилит политику сдерживания... Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила назад и вступила в дипломатический диалог, когда будет разговаривать с президентом Путиным на этой неделе», — сообщили в британском правительстве.

Москва всегда настаивала на дипломатическом решении вопросов, о чем неоднократно заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако министр также подчеркивал, что российская сторона никому не позволит грубо относиться к своим интересам.

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Владимир Путин Борис Джонсон россия и великобритания
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