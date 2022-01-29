Патриарх Иерусалимский Феофил III назвал вакцину от COVID-19 ответом бога на молитвы людей

Москва, 29 января. Вакцина против коронавирусной инфекции является ответом всевышнего на молитвы людей. Такое мнение выразил патриарх Иерусалимской православной церкви Феофил III.

К процессу получения прививки от COVID-19 необходимо относится со всей серьезностью, но при этом не ущемлять личные права и свободы человека, сказал Феофил III. Священнослужитель также считает, что вакцинация является наиболее практичным проявлением любви к ближнему, передает издание «Известия».

«Я, как и многие другие христианские лидеры по всему миру, с радостью сделал прививку от коронавируса. Вакцина — это ответ на наши молитвы, и я благодарю Бога за эту спасительную технологию. Она защищает людей от смерти и серьезного заболевания, снижает вероятность того, что мы заразим других. В общем, прививка — это очень практичный способ проявить любовь к ближнему», — сообщил Феофил III.

Пандемия коронавирусной инфекции на протяжении двух лет уносит жизни людей. Так, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает, что всплеск заболеваемости COVID-19 из-за появления «Омикрона» в регионе неизбежен.