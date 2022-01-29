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Reuters: Байден готовит переброску американских войск в страны НАТО и Восточную Европу

Политика
Reuters: Байден готовит переброску американских войск в страны НАТО и Восточную Европу
flickr.com  /  European Parliament

Вашингтон, 29 января. Войска США в ближайшее время будут переброшены на территорию Восточной Европы и стран-членов Североатлантического альянса. Информацию об этом распространил портал Reuters.

По данным СМИ, соответствующее распоряжение отдал президент Соединенных Штатов Джо Байден. Издание не уточнило есть ли доказательства этой информации и откуда она получена.

«Байден заявил, что в ближайшее время перебросит войска США в Восточную Европу и страны НАТО», — пишет Reuters.

Примечательно, что несколькими днями ранее хозяин Белого дома заявлял, что в его планах нет размещения американского контингента на территории Украины. Одновременно с тем из США, а также из уст других представителей коллективного Запада, в адрес России постоянно сыпятся санкционные угрозы. Все заявления Москвы о беспочвенности нападок и призывы к дипломатическому разрешению разногласий игнорируются заокеанской стороной.

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