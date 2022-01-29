Зеленский вспомнил о «Титанике» на фоне отъезда иностранных дипломатов из Киева

Киев, 29 января. Украина нуждается в присутствии представителей стран-союзниц на своей территории. Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

Глава государства считает ошибкой эвакуацию части иностранных дипломатов и их семей из Киева. По словам Зеленского, Украина не является «Титаником», чтобы ее покидать.

«Это капитаны дипломатии, представители своих государств, и мы знаем, что капитаны последними покидают корабль. Я считаю, что у нас не "Титаник", Украина идет вперед», — заявил он в беседе с иностранными журналистами.

Несколько стран, в числе которых США, Великобритания, Австралия и Германия, ранее заявили об отъезде своих дипломатических работников из Киева. Руководство государств уточнило, что все сотрудники дипведомств самостоятельно принимают решение покинуть Украину или остаться в стране.