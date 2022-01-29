Евросоюз разрабатывает ответные действия на возможные санкции со стороны России

Брюссель, 29 января. Европейский союз рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, поэтому готовит рестрикции, в том числе в сфере энергетики. Об этом заявил высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии (ЕК) на брифинге.

Одним из главных страхов европейских чиновников являются ограничительные меры на поставку газа странам ЕС. Представители Европарламента уже проводят переговоры с альтернативными поставщиками голубого топлива.

«Поскольку мы готовим санкции, мы готовимся и к возможным контрсанкциям, и по нашим ощущением рынок энергетики — это то, на что нужно обратить пристальное внимание», — отметил чиновник.

МИД России ранее сообщил, что Москва расширит санкционный список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Такие меры были приняты в ответ на очередной пакет санкций со стороны ЕС.