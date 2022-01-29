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American Thinker: Байден должен перестать дразнить русского медведя на украинской границе

  /   Обновлено: 29 января 2022 01:33
Политика
American Thinker: Байден должен перестать дразнить русского медведя на украинской границе
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 29 января. Россия логично выступает за стратегическую безопасность страны на международной арене. Поэтому президенту США Джо Байдену и НАТО стоит перестать нагнетать ситуацию на границе государства с Украиной, уверен эксперт American Thinker Авраам Миллер.

Автор материала привел пример из истории. Он предложил представить, что Советский Союз позвал в Варшавский договор Мексику и Гватемалу. В таком случае США устроили бы настоящую истерику и заявляли об угрозе своей безопасности.

«Теперь вы понимаете, что сейчас переживают русские. НАТО на Украине — провокация ничуть не меньшая, чем Варшавский договор в Канаде», — отмечено в American Thinker.

Стратегическая безопасность — является важной для России. Страна только за период Второй мировой войны потеряла около 27 миллионов человек. Сейчас, когда демографический кризис в государстве миновал, Москве нужны гарантии, что ей не придется втягиваться в конфликт. В российской памяти отпечатались наполеоновское вторжение, русско-польская пограничная война и обе мировых. Повторения граждане и власти вряд ли захотят.

American Thinker: Байден должен перестать дразнить русского медведя на украинской границе
Википедия / Ilya Kopalin (director) - https://archive.org/details/MoscowStrikesBack

Автор также заметил, что войны не ждут не только в России, но и в других европейских странах, руководят которыми здравомыслящие люди. Так, недавно Германия отказалась передавать оружие Украине через свою территорию.

«Война, если она начнется, будет непредсказуемой. Германия это понимает, как понимает и то, что кто бы ее ни выиграл, она окажется в большом проигрыше. Не исключены даже бои на немецкой земле. Поэтому запрет Германии на передачу оружия через свою территорию – это не предательство, а здравомыслие», — заявил Миллер.

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