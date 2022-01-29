Правда о диагнозе Жанны Фриске довела Леру Кудрявцеву до истерики

Москва, 29 января. Телеведущая Лера Кудрявцева очень болезненно восприняла новость о тяжелом недуге певицы Жанны Фриске. Об этом рассказала Анна Семенович в эфире программы «Судьба человека».

Бывшая участница группы «Блестящие», в которой когда-то выступала и Жанна, пришла на шоу к Борису Корчевникову, где поведала о том, как новость про болезнь ее коллеги шокировала всех. По словам Семенович, о раке у Фриске ей сообщила Кудрявцева.

«Лера постучала ко мне в номер вся в слезах. Сказала, что ей надо мне что-то сказать. Рассказала о Жанне. Заявила, что очень сложно лечить рак. Я тоже начала рыдать. Мы полчаса обнявшись рыдали», — вспомнила Семенович.

По словам певицы, Кудрявцева буквально захлебывалась в слезах. Телеведущая сразу понимала, чем может закончиться такая тяжелая болезнь. Примечательно, что известие о недуге все узнали не от самой Фриске, а друг от друга. Например, еще одну экс-солитску «Блестящих» Юлию Ковальчук огорошил Николай Басков.

Prt Scr instagram.com / @friskefan

Звезда российской эстрады Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Она узнала о своей болезни всего через несколько месяцев после того, как родила первенца от союза с ведущим Дмитрием Шепелевым. По словам Семенович, Жанна и Дмитрий хотели родить еще одного наследника. Певица тогда уже знала о диагнозе, но верила, что справится. Однако врачи не смогли помочь ей.