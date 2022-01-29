Светлана Тихановская стала претендентом на Нобелевскую премию мира

Осло, 29 января. Норвежские парламентарии выдвинули экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года. Об этом сообщил советник Франак Вячорка в Twitter.

Кандидатуру Тихановской предложили глава Христианско-демократической партии Норвегии Олауг Вервик Буллестад и консерватор Харек Элесен. Лидера белорусской оппозиции уже выдвигали на Нобелевскую премию мира в прошлом году, но Тихоновская ее не получила.

«Норвежские парламентарии Олауг Вервик Буллестад, лидер Христианско-демократической партии Норвегии, и Харек Элвесен из Консервативной партии выдвинули Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года», — написал советник Тихановской.

Светлана Тихановская и ее кураторы Запада утверждают, что тысячи ее сторонников ждут сигнала для начала мятежных настроений в Минске. Но слабые потуги экс-кандидата в президенты Белоруссии оправдать роль «главной оппозиционерки» вызывают усмешку.