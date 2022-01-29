Зеленский опроверг сообщения о неудачном исходе переговоров с Байденом

Киев, 29 января. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что он не имеет никакого недопонимания с главой Соединенных Штатов Джо Байденом. Об этом следует из публикации на странице офиса президента в социальной сети Facebook.

Ранее телеканал CNN сообщил, что украинский и американский президенты разошлись во мнениях касательно уровня «угрозы» со стороны России, а также по ряду других вопросов. По словам Зеленского, его переговоры с Байденом прошли удачно. Он отметил, что у них с хозяином Белого дома имеется четкое понимание происходящего как на Украине, так и в США.

«Мы благодарны любой поддержке, но разная информация из разных источников не может путать нашу страну, потому что начинается экономическая паника… Это очень дорого обходится нашей стране из-за, как я считаю, невзвешенной информационной политики, вот о чем я говорю», — добавил Зеленский.

Ранее состоялся телефонный разговор между президентами Украины и США. Во время них стороны обсудили дипломатические усилия по деэскалации, Зеленский также поблагодарил Байдена за предоставленную военную помощь.