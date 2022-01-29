Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 01:50
01:44
Политика
Евросоюз разрабатывает ответные действия на возможные санкции со стороны России
01:33
Политика
American Thinker: Байден должен перестать дразнить русского медведя на украинской границе
01:23
Шоу-бизнес
Правда о диагнозе Жанны Фриске довела Леру Кудрявцеву до истерики
01:22
Общество
Светлана Тихановская стала претендентом на Нобелевскую премию мира
01:20
Политика
Зеленский опроверг сообщения о неудачном исходе переговоров с Байденом
01:16
Происшествия
ФАН составил хронологию событий после гибели женщины во время крещенских купаний
01:06
Общество
Почти половина работающих россиян готовы прибегнуть к шантажу и интиму ради повышения
00:52
Общество
Гинцбург объяснил возникновение NeoCov постоянной мутацией вирусов
00:52
Общество
WeChat: ошибки в приготовлении чая могут превратить напиток в яд
00:50
Происшествия
Суд Днепра арестовал подозреваемого в расстреле сослуживцев нацгвардейца Рябчука до 27 марта
Все новости

ФАН составил хронологию событий после гибели женщины во время крещенских купаний

  /   Обновлено: 29 января 2022 01:16
Происшествия
ФАН составил хронологию событий после гибели женщины во время крещенских купаний
vk.com  /  Водолазная группа «ДобротворецЪ»

Гатчина, 29 января. Жительница Санкт-Петербурга утонула в необорудованной проруби на глазах у мужа и детей в ночь на 19 января. Обнаружить тело погибшей удалось только на десятый день после трагедии.

Семья из четырех человек приехала в гости к приятелю в Гатчинский район Ленинградской области. Компания во главе с хозяином дома решила своими силами прорубить на реке отверстие, чтобы устроить крещенские купания. Инициаторы этого мероприятия пренебрегли правилами безопасности. Они не оборудовали купель поручнями, лестницами и загородками в воде. На льду не было спасателей, которые могли бы оказать помощь погибшей, и освещения.

Как только наступил праздник Крещения группа людей надела купальники и отправилась на реку Оредеж к вырубленной в форме креста купели. Прыжок покойной в воду засняли на камеру смартфона. На кадрах видно, как женщина крестится, бомбочкой ныряет в ледяную воду и больше не показывается. Муж петербурженки под крики детей бросается в прорубь, но не успевает поймать возлюбленную.

ФАН составил хронологию событий после гибели женщины во время крещенских купаний
Пресс-служба ВОСВОД России /

Компания вызвала на место происшествие спасателей, те несколько дней искали тело, но все безуспешно. К операции присоединились отряды из Тосно, Новой Ладоги и Шлиссельбурга, водолазная служба «Восвод», поисковики «Лизы Алерт» и московские волонтеры водолазной группы «ДобротворецЪ». Последние привезли с собой подводных роботов и инфракрасные камеры, с помощью которых обследовали 600 метров дна.

Специалисты рубили отверстия во льду и десятки раз погружались в воду, рискуя своими жизнями. Работа была особенно сложной из-за сильного течения реки. В поисках участвовали 98 человек и 46 единиц техники. Они обследовали 6,5 квадратных километров дна.

ФАН составил хронологию событий после гибели женщины во время крещенских купаний
vk.com / Водолазная группа «ДобротворецЪ»

Обнаружить тело женщины удалось только спустя десять дней после трагедии в километре от роковой проруби. Водолазы подняли труп на берег и передали его сотрудникам полиции. Муж погибшей сразу же опознал свою жену.

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах трагедии. Пока им не удается пообщаться с хозяином дома в Гатчинском районе, так как тот находится в реанимации с COVID-19.

Бывшая коллега погибшей в проруби женщины ранее рассказала, что та любила плавать и вела активный образ жизни. Жительница Санкт-Петербурга часто посещала бассейн и ездила на море.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / ФАН составил хронологию событий после гибели женщины во время крещенских купаний
тело женщина поиски водолазы прорубь
Комментировать