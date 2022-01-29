ФАН составил хронологию событий после гибели женщины во время крещенских купаний

Гатчина, 29 января. Жительница Санкт-Петербурга утонула в необорудованной проруби на глазах у мужа и детей в ночь на 19 января. Обнаружить тело погибшей удалось только на десятый день после трагедии.

Семья из четырех человек приехала в гости к приятелю в Гатчинский район Ленинградской области. Компания во главе с хозяином дома решила своими силами прорубить на реке отверстие, чтобы устроить крещенские купания. Инициаторы этого мероприятия пренебрегли правилами безопасности. Они не оборудовали купель поручнями, лестницами и загородками в воде. На льду не было спасателей, которые могли бы оказать помощь погибшей, и освещения.

Как только наступил праздник Крещения группа людей надела купальники и отправилась на реку Оредеж к вырубленной в форме креста купели. Прыжок покойной в воду засняли на камеру смартфона. На кадрах видно, как женщина крестится, бомбочкой ныряет в ледяную воду и больше не показывается. Муж петербурженки под крики детей бросается в прорубь, но не успевает поймать возлюбленную.

Пресс-служба ВОСВОД России /

Компания вызвала на место происшествие спасателей, те несколько дней искали тело, но все безуспешно. К операции присоединились отряды из Тосно, Новой Ладоги и Шлиссельбурга, водолазная служба «Восвод», поисковики «Лизы Алерт» и московские волонтеры водолазной группы «ДобротворецЪ». Последние привезли с собой подводных роботов и инфракрасные камеры, с помощью которых обследовали 600 метров дна.

Специалисты рубили отверстия во льду и десятки раз погружались в воду, рискуя своими жизнями. Работа была особенно сложной из-за сильного течения реки. В поисках участвовали 98 человек и 46 единиц техники. Они обследовали 6,5 квадратных километров дна.

vk.com / Водолазная группа «ДобротворецЪ»

Обнаружить тело женщины удалось только спустя десять дней после трагедии в километре от роковой проруби. Водолазы подняли труп на берег и передали его сотрудникам полиции. Муж погибшей сразу же опознал свою жену.

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах трагедии. Пока им не удается пообщаться с хозяином дома в Гатчинском районе, так как тот находится в реанимации с COVID-19.

Бывшая коллега погибшей в проруби женщины ранее рассказала, что та любила плавать и вела активный образ жизни. Жительница Санкт-Петербурга часто посещала бассейн и ездила на море.