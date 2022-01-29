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Почти половина работающих россиян готовы прибегнуть к шантажу и интиму ради повышения

Общество
Почти половина работающих россиян готовы прибегнуть к шантажу и интиму ради повышения
pixabay.com

Москва, 29 января. Свыше 40% трудящихся российских граждан сообщили, что готовы прибегнуть к «серым» методам ради продвижения по карьерной лестнице. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом myresume.ru.

Так, 21% работающих россиян ради повышения оказались готовы подружиться с супругой или супругом руководителя. При этом 10% согласились бы стать доносчиками, а 4% респондентов сообщили, что могут прибегнуть к шантажу или вступить в интимные отношения с начальством. Однако, как считает руководитель направления подбора и адаптации персонала hh.ru Олеся Плотникова, эти действия являются плохим методом добиться повышения, передают «Известия».

«У руководителя будут сомнения по поводу новой должности, если сотрудник настаивает на повышении, но не может подобрать достаточно аргументов, показать результат своей работы», — добавила директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина.

При этом ранее «СберСтрахование» и медиахолдинг Rambler&Co провели исследование с целью выяснить, насколько россияне зависимы от интернета. Оказалось, что больше половины жителей страны не могут представить свою жизнь без нахождения в Сети.

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