Суд Днепра арестовал подозреваемого в расстреле сослуживцев нацгвардейца Рябчука до 27 марта

Днепр, 29 января. Городской суд Днепра избрал меру пресечения военнослужащему Национальной гвардии Украины Артему Рябчуку. Он будет заключен под стражу в СИЗО до 27 марта без права внесения залога.

По версии следствия, Рябчук хладнокровно расстрелял пятерых сослуживцев, после чего скрылся с оружием в руках. Еще пять человек находятся в больнице с тяжелыми ранениями. Военнослужащий спустя какое-то время сдался, позвонив в полицию и сообщив о своем местонахождении. На допросе он дал признательные показания и подробно описал свои действия в момент совершения преступления.

Ранее стали известны возможные причины поступка Рябчука. По словам главы общественной организации «Международный центр помощи» Сергея Косяка, руководство военной части, где произошел расстрел, не придавало огласке случаи «дедовщины» среди военнослужащих, которые имели систематический характер.