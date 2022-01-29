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Губерниев причислил Сердючку к «пособникам нацистов» за песню про Бандеру

Общество
Губерниев причислил Сердючку к «пособникам нацистов» за песню про Бандеру
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 29 января. Украинский эстрадный певец Андрей Данилко, известный под сценическим именем Верка Сердючка, оказался приверженцем нацистской идеологии. Такое мнение выразил российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Поводом для такого высказывания послужило выступление Данилко на «Дизель-шоу», где он спел песню об украинском коллаборационисте времен Великой Отечественной войны Степане Бандере. Ведущий предположил, что певцу либо не оставили выбора, либо он «заигрывает» с националистами.

«Мне хочется понять, с кем будет воевать знаменитый человек с ружьем Данилко. Ну, значит, он пособник нацистов, если он это спел. Они заигрывают с определенными настроениями, может быть, ему выбора не оставили, так-то он парень неплохой», — заявил Губерниев в беседе с News.ru.

Исполнение этой композиции вызвало шквал критики и возмущений в адрес украинского исполнителя. Сам Данилко после этого выступил с объяснениями и заявил, что не вкладывал в эту песню никакого политического или военного контекста.

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песня губерниев данилко
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