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Прошло девять дней: почти 100 человек занимались поиском тела утонувшей в проруби женщины

Происшествия
Прошло девять дней: почти 100 человек занимались поиском тела утонувшей в проруби женщины
vk.com  /  Водолазная группа «ДобротворецЪ»

Гатчина, 29 января. Поисково-спасательные отряды, водолазная служба и волонтеры в течение девяти дней искали тело женщины, которая утонула в необорудованной проруби на реке Оредеж в Ленинградской области. К операции были привлечены 98 человек и 46 единиц техники.

Специалисты погружались в ледяную воду десятки раз и обследовали 6,5 квадратных километра дна. Тело погибшей удалось обнаружить в километре от места происшествия. Водолазы использовали в работе подводных роботов и инфракрасные камеры.

Сильное течение реки существенно осложняло поиски. Каждое погружение угрожало жизни спасателей. К счастью, в результате операции никто не пострадал.

Прошло девять дней: почти 100 человек занимались поиском тела утонувшей в проруби женщины
vk.com / Водолазная группа «ДобротворецЪ»

Жительница Санкт-Петербурга вместе с мужем и двумя детьми накануне трагедии приехала в гости к друзьям в Гатчинский район. Компания решила самостоятельно прорубить отверстие во льду и устроить крещенские купания. Прорубь не была оборудована поручнями, лестницами и заграждениями в воде, на месте также не было спасателей, которые могли бы оказать помощь.

Муж утонувшей в проруби женщины ранее опознал тело супруги, которое выловили из воды водолазы. Следственный комитет выясняет подробности трагедии.

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