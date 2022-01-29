МВД: ущерб от экономических преступлений в 2021 году достиг 641 млн рублей

Москва, 29 января. Размер ущерба от экономических преступлений по итогам 2021 года стал рекордным за последние 12 лет. Он почти вдвое превысил показатели 2020 года, говорится в статистике МВД РФ.

Количество официально зарегистрированных преступлений в сфере экономики превысило 117 тысяч. Этот результат стал самым высоким за последние восемь лет. Чаще всего речь шла о подделке денег и ценных бумаг, кражах, мошенничестве, взяточничестве и налоговых преступлениях, передает газета «Известия».

Опрошенные газетой эксперты связывают такую статистику с распространением дистанционных способов совершения экономических правонарушений. Свою роль внесла и пандемия COVID-19, из-за которой многие компании оказались в трудном положении.

Люди ежедневно становятся очевидцами различных преступлений, однако не все из них знают, как вести себя в таких случаях. Так, во время потасовки лучше не убегать с места происшествия и не пытаться стать участником нарушения.