Зеленский и Макрон провели переговоры по возобновлению «нормандского формата»

Киев, 29 января. Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон по итогам двусторонних переговоров пришли к выводу, что работа в «нормандском формате» должна быть продолжена.

Украинский лидер сделал заявление после разговора с французским коллегой. Он выразил слова благодарности Макрону и поприветствовал возобновление работы «нормандского формата».

«Это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается», — написал Зеленский в своем Instagram-аккаунте.

Глава украинского государства заявил, что шанс на мирное урегулирование ситуации в Донбассе есть. Так Зеленский прокомментировал недавнее заседание делегаций в «нормандском формате».