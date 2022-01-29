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Виктор Медведчук: Украина должна стать соединяющим звеном между Россией и Западом

Политика
Виктор Медведчук: Украина должна стать соединяющим звеном между Россией и Западом
Кадр из фильма Оливера Стоуна «Revealing Ukraine»

Киев, 29 января. Украина должна выступить в качестве звена, соединяющего Россию и Запад. Такое мнение выразил глава политсовета фракции Рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Оппозиционный политик считает, что при реализации такой идеи, Киев сможет также выступить и связующим звеном с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Украинское правительство должно провести «скандинавские реформы» и взять курс на выстраивание социализма, ориентированного на интересы граждан.

«Украина должна стать мостом между Россией и Западом, между Западом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом смысл и возможности развития прагматизма в экономической сфере, а не в том, что мы подписали Соглашение об ассоциации и договор о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС, фактически уничтожили экономику и продолжаем идти по пути ее уничтожения», — сообщил Медведчук.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил украинских коллег в Россию в рамках парламентского взаимодействия. Председатель ГД также призвал к созданию «группы дружб», которые займутся нормализацией отношений Киева и Москвы.

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