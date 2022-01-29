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Песков: Путин будет передвигаться по олимпийскому Пекину на своей машине

Спорт
Песков: Путин будет передвигаться по олимпийскому Пекину на своей машине
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 29 января. Президент России Владимир Путин посетит Олимпийские игры в Пекине, где будет передвигаться на собственном автомобиле отечественного производства. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля также отметил, что с главой государства в столицу Китая поедет минимизированный штаб журналистов. По словам Пескова, нынешние Игры проводятся в очень сложное время, поэтому данный факт необходимо понимать и принимать все необходимые меры.

«Едет обычная делегация. Обычное количество лиц, которые занимаются организацией поездки. Едет минимизированный пул, имеющий скудные возможности по освещению пребывания Путина. Это связано с жесткими ограничениями, которые правильно и понятно ввели организаторы. Мы с пониманием к этому относимся и принимаем все необходимые меры. Он всегда на своем авто передвигается», — сказал Дмитрий Песков.

Зимние Олимпийские игры проводятся с 4 по 20 февраля. Владимир Путин заявлял, что ожидает от сборной России высшего пилотажа на грядущей Олимпиаде.

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