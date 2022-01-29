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Президент Аргентины уверен в превосходстве российского «Спутника V» над другими вакцинами

  /   Обновлено: 29 января 2022 00:17
Общество
Президент Аргентины уверен в превосходстве российского «Спутника V» над другими вакцинами
Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины

Буэнос-Айрес, 29 января. Аргентинский президент Альберто Фернандес предпочитает прививаться российским препаратом против коронавируса «Спутник V», поскольку «очень доверяет» этой вакцине. Такое заявление глава государства сделал в беседе с журналистами.

Первую дозу «Спутника V» Фернандес получил в январе 2021 года. В первых числах апреля он заявил, что заразился коронавирусом и перенес болезнь без осложнений. В декабре прошлого года аргентинский лидер вновь привился российским препаратом — уже в третий раз.

«Когда пришло время делать третью прививку, мне предложили другую вакцину. Но я сказал, что предпочитаю "Спутник V". Я очень доверяю этой вакцине. Я привился, а потом заболел, и я уверен, что хорошо перенес эту болезнь благодаря тому, что был привит "Спутником V"», — заявил Фернандес в беседе с корреспондентом ТАСС.

В первые дни нового года власти Аргентины ввели обязательные COVID-сертификаты. Соответствующий документ должны предъявлять граждане старше 13 лет при осуществлении деятельности, имеющей эпидемиологический риск.

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Альберто Фернандес Спутник V коронавирус в аргентине
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