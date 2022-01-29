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Эксперт по энергетике Марцинкевич: Россия сумела обернуть санкции США в свою пользу

Экономика
Эксперт по энергетике Марцинкевич: Россия сумела обернуть санкции США в свою пользу
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 января. США ввели ограничительные меры в отношении ведущих экспортеров нефти, чем и воспользовалась Россия. Об этом рассказал эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

Американские нефтеперерабатывающие заводы работали с топливом, поставляемым из Венесуэлы и Ирана. Однако из-за американских санкций сотрудничество пришлось прервать. Россия незамедлительно воспользовалась этой ситуацией и увеличила экспорт нефти в США, попав в тройку импортеров-лидеров ресурса в эту страну, передает «Экономика сегодня».

«Технологические процессы на НПЗ не изменились. Оказалось, что нельзя решениями президента и голосованием изменить физические и химические законы. Именно по этой причине в 2021 году выяснилось, что Россия занимает устойчивое третье место по объемам поставок нефти в США», — отметил Марцинкевич.

США стали зависимы от импорта нефти и потеряли рычаги давления на мировой рынок. К тому же страны ОПЕК+ освоили технологию пресечения намерений американских чиновников изменять баланс производства и потребления нефти.

Экономист Константин Симонов ранее объяснил, почему Вашингтон не воспользуется своей последней санкцией против Москвы — запретом на покупку российских углеводородов. Такая мера будет означать для США потерю Евросоюза и нанесет тяжелый удар по американской экономике.

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