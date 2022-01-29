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Голикова: смертность в декабре прошлого года снизилась по сравнению с 2020 годом

  /   Обновлено: 29 января 2022 00:11
Общество
Голикова: смертность в декабре прошлого года снизилась по сравнению с 2020 годом
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 29 января. Смертность в декабре 2021 года снизилась на 11,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Всего за 2021 смертность в России увеличилась на 15,9 процента. Причиной такого прироста стал исключительно COVID-19, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова, ссылаясь на статистику Росстата.

«В целом за 2021 год смертность возросла на 15,9%, при этом прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, а также отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года», — заявила она в беседе с журналистами.

Согласно подсчетам ведомства, по итогам прошлого года в стране скончались 1,42 миллиона человек. В 2020 и 2019 годах этот показатель составлял 688 тысяч и 317,2 тысячи граждан соответственно. Прошлогодний показатель естественной убыли населения стал рекордным в новой истории страны.

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голикова росстат смертность COVID-19
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