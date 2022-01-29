Бывший сенатор-республиканец Маркс объяснил рекордное падение рейтинга Байдена

Вашингтон, 29 января. Рейтинг американского лидера Джо Байдена достиг рекордно низких показателей за всю историю страны из-за провального первого года президентства. Об этом заявил бывший сенатор от Республиканской партии США Брюс Маркс.

Нынешний хозяин Белого дома взял неверный курс не только во внешней, но и во внутренней политике. Он решил разрушить возводимую его предшественником Дональдом Трампом стену на границе с Мексикой. Миграционная проблема снова стала крайне актуальной для США, передает РЕН ТВ.

«У Джо Байдена худший и самый низкий рейтинг из всех президентов США, ниже, чем у Никсона до его переизбрания, и на это есть объективные причины. У него был провальный первый год у власти, он вывел войска из Афганистана, он плохо справляется с экономическим сектором», — пояснил Маркс.

США на протяжении 20-30 лет страдают от высокого уровня инфляции. Трамп оставил после себя «неплохих управленцев», однако Байден даже с их помощью не смог справиться с проблемой.

Бывший постпред страны при ООН Никки Хейли ранее посоветовала Джо Байдену уйти в отставку и забрать с собой вице-президента Камалу Харрис. Действующее руководство страны завело США в «более чем опасную внешнеэкономическую ситуацию».