Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 01:48
01:44
Политика
Евросоюз разрабатывает ответные действия на возможные санкции со стороны России
01:33
Политика
American Thinker: Байден должен перестать дразнить русского медведя на украинской границе
01:23
Шоу-бизнес
Правда о диагнозе Жанны Фриске довела Леру Кудрявцеву до истерики
01:22
Общество
Светлана Тихановская стала претендентом на Нобелевскую премию мира
01:20
Политика
Зеленский опроверг сообщения о неудачном исходе переговоров с Байденом
01:16
Происшествия
ФАН составил хронологию событий после гибели женщины во время крещенских купаний
01:06
Общество
Почти половина работающих россиян готовы прибегнуть к шантажу и интиму ради повышения
00:52
Общество
Гинцбург объяснил возникновение NeoCov постоянной мутацией вирусов
00:52
Общество
WeChat: ошибки в приготовлении чая могут превратить напиток в яд
00:50
Происшествия
Суд Днепра арестовал подозреваемого в расстреле сослуживцев нацгвардейца Рябчука до 27 марта
Все новости

Бывший сенатор-республиканец Маркс объяснил рекордное падение рейтинга Байдена

Политика
Бывший сенатор-республиканец Маркс объяснил рекордное падение рейтинга Байдена
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Вашингтон, 29 января. Рейтинг американского лидера Джо Байдена достиг рекордно низких показателей за всю историю страны из-за провального первого года президентства. Об этом заявил бывший сенатор от Республиканской партии США Брюс Маркс.

Нынешний хозяин Белого дома взял неверный курс не только во внешней, но и во внутренней политике. Он решил разрушить возводимую его предшественником Дональдом Трампом стену на границе с Мексикой. Миграционная проблема снова стала крайне актуальной для США, передает РЕН ТВ.

«У Джо Байдена худший и самый низкий рейтинг из всех президентов США, ниже, чем у Никсона до его переизбрания, и на это есть объективные причины. У него был провальный первый год у власти, он вывел войска из Афганистана, он плохо справляется с экономическим сектором», — пояснил Маркс.

США на протяжении 20-30 лет страдают от высокого уровня инфляции. Трамп оставил после себя «неплохих управленцев», однако Байден даже с их помощью не смог справиться с проблемой.

Бывший постпред страны при ООН Никки Хейли ранее посоветовала Джо Байдену уйти в отставку и забрать с собой вице-президента Камалу Харрис. Действующее руководство страны завело США в «более чем опасную внешнеэкономическую ситуацию».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Бывший сенатор-республиканец Маркс объяснил рекордное падение рейтинга Байдена
байден рейтинг президентство
Комментировать