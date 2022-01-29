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Минздрав России указал на хорошую переносимость подростками вакцинации против коронавируса

  /   Обновлено: 29 января 2022 00:10
Общество
Минздрав России указал на хорошую переносимость подростками вакцинации против коронавируса
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 января. Подростки в возрасте от 12 до 17 лет хорошо переносят процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе российского Минздрава.

Ранее глава ведомства Михаил Мурашко провел беседу с министром здравоохранения Аргентины Карлом Виссотти. Во время переговоров они обсудили начало программы вакцинации подростков против COVID-19 в России. Помимо этого, Виссотти отметил, что на территории Аргентины активно применяется отечественный препарат «Спутник V».

«Аргентинская сторона проявила интерес к передовым российским наработкам в сфере лечения и профилактики COVID-19, в том числе интраназальной форме вакцине "Спутник", клинические испытания которой уже начались», — добавили в российском Минздраве.

Ранее Минздрав России представил родителям рекомендации по лечению и профилактике COVID-19 у детей. Как отметили специалисты ведомства, заболевшего ребенка нужно оставить дома и не водить в детский сад или школу.

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